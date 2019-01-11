Головорез Сейран Оганян пойдет под суд

Разговоры о привлечении к следствию по "Делу 1 марта" экс-министра обороны Сейрана Оганяна шли давно, практически с первых дней правления новой власти. И вот накануне стало известно, что экс-министру предъявлено обвинение.

По тому, как команда Пашиняна, пошедшая на риск и арестовавшая Роберта Кочаряна, сторонится темы Оганяна, многие сделали вывод, что этому военному преступнику удастся уйти от ответственности. Преступления он совершал не только против азербайджанского народа в годы карабахской войны, но и против своих соплеменников. Ведь мало кто сомневается, что в расстреле демонстрантов 1 марта 2008 года есть его рука.

По сведениям газеты "Айкакан жаманак", бывшему министру обороны РА Сейрану Оганяну предъявлено обвинение в рамках дела "1 марта" по статье о свержении конституционного строя.

В Специальной следственной службе информацию комментировать не стали, однако и не опровергли. Отказался от комментария и сам Оганян, заявив, что не дает интервью по телефону.

Экс-министр обороны продолжает все отрицать. "Вооруженные силы Армении во время событий 1 марта 2008 года защищали важные объекты Еревана, остальное - дело власти", - заявлял он на одной из своих пресс-конференций уже после лишения портфеля, последовавшего за разгромными для Армении апрельскими боями.

Оганян, бывший в 2008 году главой Генштаба ВС, продолжает утверждать, что "Вооруженные силы никакой причастности к событиям 1 марта не имели. 2 марта они перешли к защите важных объектов столицы Республики Армения Еревана, главных объектов, которые обеспечивают нашу жизнеспособность, и здесь четко видно, что я попросил наш народ проявить терпимость".

Однако, несмотря на все заверения Оганяна, у следствия имеется иное мнение по поводу участия армии и его лично в событиях 1 марта. А в экспертных кругах заявляют, что армия не просто охраняла объекты государственного значения, она была преступно использована властями против своего народа. Сообщается, что в ночь с 1 на утро 2 марта, около 2 часов, подразделения Вооруженных сил в сопровождении боевых машин пехоты уже взяли под прицел демонстрантов. Армянские СМИ напоминают, что в целом, до 20 марта армия участвовала не только в защите "главных объектов, обеспечивающих жизнеспособность", но и в предотвращении мирных демонстраций. А сам Оганян 2 марта выступил с телевизионным обращением к народу, предупредив, что даже в случае собраний маленьких групп вооруженные силы примут меры.

Зульфугар Ибрагимов