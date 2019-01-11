В Армении растет недовольство Пашиняном

Газета "Жаманак" пишет, что и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после новогодних праздников встретился с армянскими предпринимателями диаспоры и призвал их более активно инвестировать в экономику Армении, а также привлечь к этому делу бизнесменов из тех стран, в которых они живут.

"Пашинян пожаловался, что, несмотря на произошедшие в Армении политические изменения, активность в экономической жизни страны незначительная, хотя и были большие ожидания", - пишет газета.

Одним словом, или Пашинян не понимает что происходит, или прикидывается что не понимает. Политические изменения не означают, что как по мановению возрастет и активность в экономической жизни. Для этого нет предпосылок.

Остается пока без ответа и ключевой вопрос: сможет ли Пашинян и его команда потянуть тяжелый воз под названием "Армения". Способна ли его команда проводить сбалансированную внешнюю политику, без скачков в сторону и ненужных перегибов? Где масштабные проекты в экономической области и преобразования в социальной сфере, которые крайне нужны? Где Пашинян найдет большое количество новых рабочих мест, дабы снизить уровень безработицы и остановить массовый отток трудоспособного населения из республики? Способна ли его команда подготовить и, главное, провести программу комплексных преобразований в Армении, имея на руках незначительные финансовые возможности и постоянно растущий внешний долг?

Во-первых, с 1 января 2019 года цена на российский газ на границе Армении повысилась, и теперь вместо прежних 150 долларов Армении платит 165 долларов за тысячу кубометров. И хотя и.о. главы правительства Армении Никол Пашинян поспешил заверить армянское общество, что для потребителей тариф на газ не повысится, то есть, сохранится на нынешней отметке в 137 драмов за кубометр, тем не менее, мало кто этому поверил. А потому уже в ближайшие месяцы следует ожидать роста тарифов за "голубое топливо", что больно ударит по бюджету большей части населения Армении. Тяжелее всего придется тем 120 тысячам семей, которые зарегистрированы в базе Службы социального обеспечения Минтруда и относятся к малоимущим слоям населения, а потому платили за газ меньше других.

Совершенно очевидно, что в такой ситуации правительство не сможет долго удерживать на нынешнем уровне цену на газ для конечного потребителя. В бюджете Армении нет таких денег, а потому рано или поздно, тариф придется менять. Естественно, в пользу его увеличения.

Во-вторых, Пашинян понимает, что недовольство в армянском общество возростает с каждым днем. Армяне больше хотят потреблять прямо сейчас,а не в призрачном будущем. У властей Армении нет ни понимания этой проблемы, ни желания ее решать.

В-третьих, хорошо известно, что одним из главных вызовов, стоящих перед армянской экономикой, является отсутствие внешних инвестиций. Инвестиций нет и не будет, потому что Армения - тупиковая и вассальная страна, не имеющая никакого ресурса для развития по причине своей изолированности конфликтом с Азербайджаном.

Другой не менее важной статьей доходов бюджета - при отсутствии промышленности и развитого сельского хозяйства - мог бы стать туризм, но и его практически нет, несмотря на сказочную статистику. Для развития туризма необходима соответствующая инфраструктура, а это требует больших затрат. Да и для чего туристу ехать в Армению? Чтобы посмотреть на неприметный античный храм Гарни? Или на бесконечные церкви и монастыри, кроме которых в этой стране попросту ничего нет?

В-четвертых, плохи дела в аграрном секторе страны. Сельское хозяйство в республике осталось на уровне IV века. Во многих регионах и селах Армении даже нет элементарной оросительной системы.

В-пятых, армянские специалисты изначально проявляли скептицизм с точки зрения инструментов и ресурсов в реализации "экономических программ". Их просто нет в Армении.

Армянская независимость началась с агрессии против соседей, в ней же она и увязла. Как и все надежды на развитие и прогресс. Пока эта истина не будет принята и усвоена действующими лицами политического поля Армении, особенно гражданским обществом, ничего не изменится и народ всегда будет оставаться в дураках и выставляться виноватым.

Потому что нормальная жизнь для граждан Армении зависит только и только от разрешения карабхского конфликта, и именно с этого Пашиняну нужно было начинать список своих обещаний.

Сабухи Иманов