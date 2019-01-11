Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане «Годом Насими»
11 января 2019 14:23 463
Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год в Азербайджане "Годом Насими".
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в частности, глава государства сказал в пятницу на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.
Президент Ильхам Алиев сказал, что с учетом 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими этот год объявляется в стране "Годом Насими".
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