Шовинистические выходки армянской диаспоры в США - ПОДРОБНОСТИ

Вопящее о своей безграничной толерантности и добросердечии армянство раз за разом упорно доказывает обратное. Полбеды, когда ненависть и фобии к Турции и Азербайджану проявляются в самой Армении, но когда армянство устанавливает свои националистические порядки в других странах - это уже совсем другая история.

Как сообщили армянские СМИ, визит турецкой бизнес-делегации в американский Фресно был отменен после недовольства и жалоб местной влиятельной армянской общины.

"Из уважения к нашей общине предстоящее мероприятие, запланированное на 15 января с турецкой делегацией бизнесменов в сфере сельского хозяйства, было отменено во Фресно", - говорится в заявлении, опубликованном на странице в соцсети почетного консула Армении Перча Абгаряна. Письмо подписано Абгаряном, а также председателем Торговой палаты Фресно, главой Фермерского бюро округа, а также членом Сената штата Калифорния Андреасом Боргеасом.

А куда, собственно, не пустили турецкую делегацию и много ли она потеряла? Как можно узнать из СМИ и соцсетей, согласно Брукингскому исследовательскому институту, по концентрации бедного населения Фресно занимает первое место в США. 43.5% его жителей живут за чертой бедности. А еще, по оценкам журнала Men's Health, Фресно - самый пьющий город в США. По статистике, самое большое количество американцев, страдающих заболеваниями печени, живут именно здесь. Кроме того, тут проходит маршрут мексиканского наркотрафика в Северную Америку. Добавим к этому высокий уровень преступности и хозяйничающую в штате армянскую мафию, от которой уже плачут местные правоохранители...

Таким образом, армянская диаспора США обозначила свое право пускать или не пускать кого-то в Штаты. Пока что в масштабах одного города, но достигнутый "успех" приведет к тому, что в следующий раз турецкую или азербайджанскую делегацию не допустят в армянонаселенную Калифорнию вообще. "Из уважения" к многочисленной армянской общине, так сказать.

Интересно, насколько подобное самоуправство и шовинистические выходки армянской общины соответствуют национальным интересам Соединенных Штатов? Вот в чем главный вопрос.

Зульфугар Ибрагимов