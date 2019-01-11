Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2019 года «Годом Насими»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об объявлении 2019 года "Годом Насими".

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глубокое наследие поэта-мыслителя Имадеддина Насими, оставившего глубокий след в имеющей многовековые традиции художественной и философской мысли азербайджанского народа, и сегодня имеет важное значение в духовно-нравственном совершенствовании людей.

Произведения Насими неоднократно выходили в свет в Азербайджане. Произведения поэта, согласно распоряжению Президента Азербайджана "Об осуществлении массовых изданий на азербайджанском языке с латинской графикой" от 12 января 2004 года, были изданы массовым тиражом и подарены библиотекам страны.

В течение прошлого года в Азербайджане был проведен цикл мероприятий по увековечиванию памяти Насими, и в литературе, искусстве был создан его яркий образ, а также в 1979 году в Баку был установлен ему памятник.

В мае 2017 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже отмечалось 600-летие со дня смерти Насими, в сентябре 2018 года в Азербайджане впервые прошел Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими.

В 2019 году исполняется 650 лет со дня рождения Насими. В целях достойного празднования на государственном уровне этого знаменательного события в истории литературно-культурной мысли Азербайджана Кабинету министров, согласно распоряжению "О праздновании 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими", поручено подготовить и осуществить план соответствующих мероприятий.

Согласно распоряжению, 2019 год объявляется в Азербайджане "Годом Насими".