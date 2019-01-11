Президент Ильхам Алиев назначил ряд судей и председателей судов первой инстанции Нахчыванской АР

11 января 2019 18:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о назначении ряда судей и председателей судов первой инстанции Нахчыванской Автономной Республики.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, Полад Вели оглу Гасанов назначен судьей и председателем военного суда Нахчыванской Автономной Республики, Габиль Неймат оглу Мамедов - судьей и председателем Нахчыванского городского суда.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

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