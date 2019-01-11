Следствие попросило суд продлить арест Кочаряна

Специальная следственная служба Армении обратилась в суд с ходатайством о продлении на два месяца ареста экс-президента страны Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Об этом сообщила РИА Новости, как передает Day.Az, пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

"Срок содержания Кочаряна под стражей истекает, и мы обратились в суд с ходатайством о продлении ареста на два месяца", - сказала Оганджанян. Дата рассмотрения судом ходатайства пока неизвестна.

Ранее защита Кочаряна представила ходатайство в Специальную следственную службу о прекращении уголовного преследования. Адвокаты считают, что Кочарян не может обвиняться по статье "свержение конституционного строя" по делу о событиях 2008 года, потому что тогда этой статьи и предусмотренного ею состава преступления в Уголовном кодексе Армении не было.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Он был арестован на два месяца. Защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента. В ноябре Кочарян вновь был арестован.

Адвокаты Кочаряна обратились в суд с ходатайством об изменении ареста Кочаряна альтернативной мерой пресечения - освобождением под залог. Судебное заседание было отложено на неопределенное время из-за самоотвода судьи.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.