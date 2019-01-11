Границы Азербайджана открыты для всех, кто приезжает в страну с дружескими намерениями, без каких-либо враждебных, провокационных планов.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльман Насиров, комментируя заявление главы пресс-службы министерства иностранных дел России Марии Захаровой в связи с недопуском в Азербайджан гражданина России армянской национальности, передает Day.Az.

Как сказал Насиров, Захарова прекрасно понимает, что Азербайджан на протяжении почти 30 лет находится в состоянии войны с Арменией.

"Во время напряженных боев в Нагорном Карабахе армяне, которые были гражданами России, Грузии, Украины, стран Латинской Америки, Франции, Сирии, Ливана и других стран, приехали в качестве наемных убийц и сражались против Азербайджана в составе вооруженных сил Армении, совершали геноцид. В таком случае почему Азербайджан, зная все это, должен создавать угрозу своей безопасности? Госпожа Захарова должна понимать это. Россия также использует все средства для обеспечения своей безопасности, в том числе не пускает в страну лиц, представляющих для нее угрозу, независимо от их гражданства, что естественно. Азербайджанское государство также вынуждено предпринимать соответствующие шаги для защиты безопасности своих граждан", - отметил депутат.

Насиров добавил, что если Россия так беспокоится о своих гражданах, то почему тогда ничего не говорит о взятом в заложники армянами гражданине России Дильгаме Аскерове.

"Если за границей проявляется несправедливость в отношении гражданина России, то официальная Москва немедленно направляет заявление этим странам, проводит переговоры. Дильгам Аскеров также является гражданином России, почему тогда она игнорирует его незаконное взятие в заложники армянами, его арест несправедливым "судом"? Следует учесть, что Дильгам Аскеров был взят в заложники в своем родном краю, в оккупированном Кельбаджарском районе", - сказал Насиров.