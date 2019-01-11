Юнус Огуз: Единственный путь освобождения Нагорного Карабаха - военная операция

Единственный путь освобождения Нагорного Карабаха Азербайджана - военная операция.

Об этом сказал руководитель агентства OLAYLAR, писатель-публицист Юнус Огуз, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Если Пашинян или любой другой армянин, пусть даже любящий Азербайджан, придет к власти и заявит, что Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану, я ему не поверю. Единственным путем освобождения Нагорного Карабаха является военная операция", - отметил Огуз.

По его словам, приход Пашиняна неслучаен.

"Ранее Сержу Саргсяну уже говорили о том, чтобы он дал согласие на освобождение оккупированных территорий в формате 5+2. Саргсян после того, как стал премьер-министром, стремился уйти от ответственности, переложив это на президента. Однако после вмешательства Америки к власти в Армении пришел Пашинян. Одним словом, если переговоры будут продолжаться так и дальше, то не будет никаких результатов", - добавил руководитель агентства.