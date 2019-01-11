Лейла Абдуллаева: Успешное развитие азербайджано-российских отношений, видимо, всерьез беспокоит отдельных лиц в МИД РФ

Возникновение в последнее время серьезных проблем в армяно-российских отношениях и, напротив, успешное развитие азербайджано-российских отношений (только в минувшем году президенты двух стран встречались шесть раз), видимо, всерьез беспокоит отдельных лиц в МИД России.

Об этом сказала в пятницу Trend эксклюзивно глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева относительно высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о недопуске граждан РФ армянского происхождения на территорию Азербайджанской Республики, передает Day.Az.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации прекрасно осведомлено, что на протяжении многих лет Армения проводит политику агрессии против Азербайджана, в результате которой были оккупированы Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих к нему административных районов, более одного миллиона человек подверглись этнической чистке и стали беженцами и вынужденными переселенцами. В результате Ходжалинского геноцида, совершенного вооруженными силами Армении 26 февраля 1992 года, 613 гражданских лиц, включая малолетних детей, женщин и пожилых людей, были зверски убиты. В четырёх резолюциях Совета Безопасности ООН 1993 года (№ 822, 853, 874 и 884) отражено требование немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана и возвращения насильственно изгнанных с этих территорий лиц к их родным очагам. Российская Федерация в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН проголосовала за принятие этих резолюций. Однако, на протяжении свыше 25 лет требования этих резолюций не выполняются и азербайджанские земли продолжают находиться под оккупацией",- сказала Абдуллаева.

Далее, она отметила, что Азербайджан известен во всем мире как центр мультикультурализма. Азербайджан, в отличие от Армении - многонациональное государство.

"Представители многих народов, в том числе и армянского, совместно проживают в условиях мира и согласия в Азербайджанской Республике. В настоящее время в нашей стране проживает более 30 000 граждан Азербайджана армянского происхождения. В то время как Армения является моноэтническим государством.

Усилия и деятельность Азербайджана в этом направлении всегда высоко оценивались со стороны России в рамках многочисленных двухсторонних встреч на уровне глав государств. В то время, когда в Армении применяются ограничения детям армянского происхождения на получение образования в русскоязычных школах, в Азербайджане существует более 340 русскоязычных учебных заведений. В Армении же такие школы можно пересчитать по пальцам. Азербайджан всегда открыт для граждан России",- сказала Лейла Абдуллаева.

По словам главы пресс-службы МИД Азербайджана, только лишь в 2018 году 880 тысяч российских граждан посетили Азербайджан, и с их стороны не поступало жалоб по затрагиваемому вопросу.

"Подавляющее большинство граждан России остались довольны своим визитом и выразили благодарность за гостеприимство. Хотелось бы отметить, что среди посещавших были и граждане России армянского происхождения. В то же время не только граждане России армянского происхождения, а также граждане Армении участвовали в международных мероприятиях, спортивных соревнованиях и культурных событиях, проводимых в Азербайджане, и у них не было никаких проблем",- сказала она.

Абдуллаева выразила сожаление, что официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации не впервые выступает с заявлениями, противоречащими духу двусторонних стратегических отношений.

"На фоне развития азербайджано-российских связей данное заявление и попытки раздуть какой-то частный случай, вырвав его из общего контекста, являются очередным проявлением обозначенной нами общей тенденции.

Представитель МИД России заявила, что "азербайджанская сторона пообещала, что эта ситуация будет исправлена". "Мы решительно опровергаем это. Азербайджано-российские отношения основаны на равноправии, и выражение "исправят ситуацию" противоречит сути равноправных двусторонних отношений. Убеждены, что очередное провокационное и антиазербайджанское заявление официального представителя МИД России не окажет негативного влияния на связи между Азербайджаном и Россией. Азербайджано-российские отношения определяются не внешнеполитическими ведомствами, а президентами Азербайджана и России, и обе стороны весьма заинтересованы в развитии этих отношений и прилагают усилия в этом направлении",- заключила она.