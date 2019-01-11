Президент Ильхам Алиев: Сегодня валютные резервы Азербайджана составляют $45 млрд

11 января 2019 21:58

Азербайджан в прошлом году увеличил свои валютные резервы.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи в пятницу на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Несмотря на то, что затраты также были не маленькими, в то же время, мы смогли увеличить валютные резервы на три миллиарда долларов. Таким образом, сегодня валютные резервы страны составляют 45 миллиардов долларов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az