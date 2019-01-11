Президент Ильхам Алиев: Сегодня валютные резервы Азербайджана составляют $45 млрд

Азербайджан в прошлом году увеличил свои валютные резервы.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи в пятницу на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Несмотря на то, что затраты также были не маленькими, в то же время, мы смогли увеличить валютные резервы на три миллиарда долларов. Таким образом, сегодня валютные резервы страны составляют 45 миллиардов долларов", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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