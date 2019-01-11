Президент Ильхам Алиев: В прошлом году в Азербайджане было создано 118 тысяч рабочих мест

11 января 2019 22:00

В прошлом году в Азербайджане было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. Это очень важный вопрос для сохранения безработицы на низком уровне.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи в пятницу на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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