Президент Ильхам Алиев: До освобождения территорий Азербайджан будет использовать все средства для изоляции Армении

Азербайджан использует и будет использовать все средства для изоляции Армении до тех пор, пока наши территории не будут освобождены.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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