Президент Ильхам Алиев: Армения запустила на международной арене коньячную дипломатию и подкупила многих политиков

Ни для кого не секрет, что Армения запустила на международной арене коньячную дипломатию и подкупила многих политиков.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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