Президент Ильхам Алиев: В экономику Азербайджана в прошлом году инвестированы 17,2 млрд манатов

В экономику Азербайджана в прошлом году вложены 17,2 миллиарда манатов инвестиций.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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