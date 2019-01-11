Президент Ильхам Алиев: Враг также знает, что Азербайджанская армия среди самых сильных в мире, и в этом году в данном направлении будут предприняты дополнительные шаги

11 января 2019 22:40

Враг также знает, что Азербайджанская армия находится среди самых сильных армий в мировом масштабе, и в этом году в данном направлении будут предприняты дополнительные шаги.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az