Президент Ильхам Алиев: Враг также знает, что Азербайджанская армия среди самых сильных в мире, и в этом году в данном направлении будут предприняты дополнительные шаги

Враг также знает, что Азербайджанская армия находится среди самых сильных армий в мировом масштабе, и в этом году в данном направлении будут предприняты дополнительные шаги.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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