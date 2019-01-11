Президент Ильхам Алиев: Экономические показатели Азербайджана таковы, что любая страна мира может воспринять их как большой героизм
11 января 2019 22:42 1 378
Экономические показатели Азербайджана таковы, что любая страна мира может воспринять эти показатели как большой героизм.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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