Президент Ильхам Алиев: Экономические показатели Азербайджана таковы, что любая страна мира может воспринять их как большой героизм

Экономические показатели Азербайджана таковы, что любая страна мира может воспринять эти показатели как большой героизм.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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