Президент Ильхам Алиев: Существующие в Азербайджане факторы обуславливают ускоренное развитие туризма
12 января 2019 01:08 129
Существующие в Азербайджане все факторы обуславливают ускоренное развитие туризма.
Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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