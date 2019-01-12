Президент Ильхам Алиев: Полный запуск электронной системы сельского хозяйства является одним из важнейших вопросов повестки дня

Полный запуск электронной системы сельского хозяйства в Азербайджане является одним из важнейших вопросов, стоящих на повестке дня.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

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