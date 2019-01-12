Президент Ильхам Алиев: Проводимые в Азербайджане реформы влияют на макроэкономическую ситуацию, реальный сектор экономики и служат благосостоянию граждан

12 января 2019 02:07

Азербайджан проводит такие реформы, которые влияют как на макроэкономическую ситуацию, так и на реальный сектор экономики, служат благосостоянию граждан.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу в заключительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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