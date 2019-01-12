Нанесен удар по лживой пропаганде антиазербайджанских кругов - ФОТО
В очередной раз становимся свидетелями разоблачения антиазербайджанских сил.
Так как стало известно Trend из дипломатических источников, 11 января на основании обращения представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане была организована встреча ответственных дипломатов посольств стран ЕС с Мехманом Гусейновым в изоляторе, передает Day.Az.
Во встрече приняли участие заместитель руководителя представительства ЕС в Азербайджане, сотрудники посольств Франции, Нидерландов, Великобритании, Чехии и Германии. Они на месте ознакомились с условиями содержания Мехмана Гусейнова и состоянием его здоровья. Таким образом, они в очередной раз стали свидетелями того, что здоровье Мехмана Гусейнова нормальное, у него нет каких-либо жалоб в связи с условиями его содержания, он может свободно встречаться с адвокатом и со своим отцом.
Это видно отчетливо и из фотографий. Дипломаты стран-членов ЕС остались очень довольны созданными условиями и выразили благодарность правительству Азербайджана за организацию данной встречи и продемонстрированную прозрачность.
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