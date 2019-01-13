Азербайджан продолжает успешное и динамичное развитие. Послесловие к речи Президента на заседании Кабмина

Азербайджан продолжает подводить итоги 2018 года. 11 января под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Возможно, для азербайджанских наблюдателей это уже во многом знакомый формат: заседание Кабмина и программное выступление главы государства, где и подводятся итоги года минувшего и ставятся задачи на будущее. На сей раз формат был прежним. Но вот и итоги, и задачи - уже новые, с учетом и пройденного пути, и новых вызовов, стоящих перед страной. А приведенные в выступлении Президента Ильхама Алиева цифры и факты говорят сами за себя: Азербайджан продолжает свое успешное и динамичное развитие, реализует реформы и ставит задачи на будущее.

Как подчеркнул в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, "2018 год был успешным для нашей страны. Независимо от происходивших в мире и нашем регионе процессов, Азербайджан успешно, стремительно развивался. Все поставленные нами в начале прошлого года задачи выполнены, обеспечено всестороннее динамичное развитие нашей страны". Напомнил глава государства и о том, что "в минувшем году в различных регионах мира, в том числе нашем регионе, происходили очень негативные процессы, возникают новые риски, новые угрозы. Продолжаются начавшиеся в предыдущие годы конфликты, кровавые столкновения, во многих местах нарушается стабильность, широкий размах принимают массовые акции протеста. На фоне этой негативной картины успехи Азербайджана проявляются еще более отчетливо. Азербайджан - страна развития, прогресса, стабильности. Независимо от происходящих в мире и регионе процессов, Азербайджан успешно идет и будет идти своим независимым путем, путем развития".

Подчеркнем: прежде всего, политическая стабильность и безопасность - это результат успешных реформ и поступательного развития. И в то же время мирная, стабильная, безопасная ситуация в стране - важнейшее условие и для реализации реформ, и для международного авторитета страны.

Вопросам внешней политики на заседании Кабинета министров также было уделено серьезное внимание. "Также считаю, что прошлый год был успешным и в области внешней политики. В прошлом году я совершил 16 зарубежных визитов, а Азербайджан посетили 16 глав государств и правительств. Это еще раз показывает, что наша внешняя политика многовекторная, и число стран, которые сотрудничают с нами, с каждым днем растет, - подчеркнул Президент Ильхам Алиев. - Установление добрых отношений с соседями является очень важным фактором для любой страны. Азербайджан является одной из тех стран, которая, проводя очень продуманную политику, смогла наладить прекрасные отношения со всеми соседями, кроме Армении, и извлекает пользу из этих отношений".

Напомнил глава государства и о том, что "Азербайджан завоевал огромное уважение и авторитет в мусульманском мире. Предпринятые нами шаги, связанные с исламской солидарностью, очень высоко оцениваются Организацией исламского сотрудничества, а также многими мусульманскими странами, и вносимый нами в этой сфере вклад очень весом. То есть, проводимая нами политика укрепляет солидарность, сотрудничество в исламском мире".

Успешно развивается азербайджанская дипломатия и на европейском направлении. Президент напомнил: "...В прошлом году между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан важный документ под названием "Приоритеты партнерства". В данном документе находят отражение многие вопросы. Особо должен подчеркнуть, что весьма позитивный характер приобретают вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. В документе выражаются поддержка и уважение территориальной целостности, суверенитета Азербайджана, неприкосновенности наших границ. Считаю, что этот документ занимает особое место в работе, проводимой в последние годы в данном направлении. Таким образом, Европейский Союз однозначно демонстрирует свое мнение, связанное с путями урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Одновременно в итоговой декларации, принятой в прошлом году на Саммите НАТО, также нашли отражение поддержка и уважение территориальной целостности Азербайджана".

Упомянул Президент Ильхам Алиев и состоявшуюся в Баку большую конференцию на уровне министров иностранных дел Движения неприсоединения, после чего напомнил, что в нынешнем году в Баку состоится Саммит Движения неприсоединения, и Азербайджан будет председательствовать в этой крупной организации. "Конечно, председательство во второй по величине после ООН организации мира еще более повысит наш авторитет, в то же время окажет позитивное влияние на урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул глава государства.

Еще одним серьезным успехом азербайджанской дипломатии стало определение правового статуса Каспийского моря. "Рады, что позиция, которую мы отстаивали на протяжении многих лет, нашла полное отражение в данной Конвенции. Подписание этого документа еще раз показывает, что Каспий является морем мира, сотрудничества, безопасности. Конвенция имеет очень большое значение. Считаю подписание данного документа большим дипломатическим и политическим успехом всех прикаспийских стран", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

И, конечно же, большое внимание было уделено ситуации в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. "Что касается урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, то наша позиция остается неизменной. Этот вопрос должен найти решение только в рамках территориальной целостности нашей страны. Резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, вооруженные силы Армении безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель. Именно эти выражения нашли отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН", - напомнил Президент Ильхам Алиев, вновь направив мировому сообществу четкий месседж: народ Азербайджана не смирится с оккупацией своих земель.

Другой вопрос, что сегодня наша страна заявляет об этом с куда более сильных позиций - и в дипломатии, и в военном "измерении". Президент напомнил: "Начался процесс продолжения переговоров, несмотря на то, что на первоначальном этапе новое руководство Армении пыталось уклониться от них. Звучали даже мысли о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой". Мы сразу же отвергли такие попытки".

Как напомнил Президент Ильхам Алиев, "в минувшем году в Армении произошли большие перемены. Режим криминальной хунты, незаконно узурпировавший власть на протяжении двадцати лет, пал. И это естественно. Это - логический, горький конец криминального режима. Важную роль в данном вопросе, конечно, играет и захватническая политика Армении. Потому что именно из-за этой политики мы изолировали Армению от всех региональных проектов. Из-за этой оккупационной политики экономика Армении, можно сказать, развалилась. Армения переживает глубочайший демографический кризис, широкий размах получил процесс депопуляции, то есть, сокращения населения. Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики. Я никогда не скрывал этой политики и с различных трибун открыто заявлял, что мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Эта политика дала результаты, криминальный режим пал, и в Армении возникла новая ситуация".

Добавим от себя: если в первые недели после падения режима Саргсяна в Ереване рассчитывали, что революционный имидж принесет Армении серьезные дивиденды, то сегодня уже понятно: эти надежды не оправдались. Более того, главные "политические неприятности" для Еревана еще впереди: Президент Азербайджана озвучил вопросы, весьма неприятные и для самой Армении, и для тех, кто лепил ей на международной арене привлекательный образ: "Мы неоднократно говорили, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной, кровожадной хунты. Но, к сожалению, некоторые международные организации закрывают на это глаза. Теперь спрашивается, как получается, что международные организации дают положительные оценки президентским и парламентским выборам, проведенным в последние годы в Армении с крупномасштабной фальсификацией. Ведь последние парламентские выборы показали, что группа людей, незаконно захватившая власть, не смогла набрать и 5 процентов голосов. Это признают все. Но почему деятельность криминального режима, приписывавшего себе в предыдущие годы более 50 процентов голосов, не стала объектом осуждения?! Почему Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации, разглагольствующие о демократии, справедливости, закрывали глаза на эту позорную картину?! Разве они не знали, что все выборы в Армении сфальсифицированы? Не знали, что армянский народ ненавидит криминальный режим? Прекрасно знали, но закрывали глаза. Почему? Из-за двойных стандартов. Для чего? Вполне вероятно, что здесь были другие вопросы, связанные с корыстными целями. Ни для кого не секрет, что Армения задействовала "коньячную дипломатию" на международной арене и подкупила многих политиков. В прежние годы фактор взятки находился на первом месте во внешней политике Армении. Поэтому считаю, что этот вопрос должен быть очень серьезно расследован соответствующими международными органами, и "политики", на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности".

Как подчеркнул глава государства, "если этого не произойдет, значит ничего не меняется. Если этого не будет, значит нынешние нелепые заявления некоторых международных организаций о справедливости и правах человека так и останутся нелепыми заявлениями".

И, конечно же, Президент и Верховный главнокомандующий напомнил о том, насколько изменился в пользу Азербайджана военный расклад. "...В прошлом году мы, конечно, уделяли большое внимание нашему военному потенциалу, и в этой сфере есть внушительные достижения. Боеспособность нашей армии растет, и нахчыванская операция наглядно подтвердила это. В результате успешной нахчыванской операции мы полностью контролируем 11 тысяч гектаров земли. Это была очень успешная операция. В то же время занятые высоты носят стратегический характер. Они позволяют нам полностью контролировать дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом. То есть, это событие - нахчыванская операция еще раз показывает, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией и любым путем восстановят свою территориальную целостность. Просто есть надежда на переговоры, поэтому пока мы считаем путь переговоров основным средством".

Как подчеркнул Президент, "мы наращиваем военную мощь". Напомнил о том, что дважды на военных парадах в Баку демонстрировалась новая техника. "В их числе я, конечно, хотел бы особо отметить ракетные системы дальнего действия "Полонез" и "LORA". У противоположной стороны нет никакой возможности для защиты от этих систем. Эти системы, преодолев 300 и более километров, могут с высокой точностью и большой разрушительной силой уничтожить любую военную цель. Еще раз хочу сказать, что у противника нет ни одной военной цели, которую бы мы не могли уничтожить с высокой точностью. Приобретение данных систем, конечно, приумножает нашу военную мощь. В то же время нашу военную мощь приумножает приобретение в минувшем году новых беспилотных боевых летательных аппаратов. Конечно, приобретенные в последние годы системы противовоздушной и противоракетной обороны усиливают наш оборонный потенциал, а другие системы увеличивают нашу наступательную мощь, - подчеркнул глава государства. - Это знают все. События, происходящие в военной сфере, ни для кого не являются секретом. Противоположная сторона - неприятель также знает и должен знать, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, и в нынешнем году будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении".

А здесь уже нет сомнений: осуществлять столь масштабную программу военного строительства Азербайджан может позволить себе за счет успешной и устойчивой экономики. "Сегодня Азербайджан с точки зрения экономического развития не зависит ни от кого, ни от какой международной финансовой структуры или страны. Экономическая независимость позволяет нам проводить независимую политику, защищать интересы азербайджанского народа", - отметил глава государства. Как с удовлетворением констатировал Президент, "минувший год был успешным с точки зрения экономического развития. Могу сказать, что прошлый год был годом глубоких экономических реформ, и сейчас каждый видит их результаты". Как напомнил глава государства, "в отчете Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 25-м месте в мировом масштабе. За год мы продвинулись на 32 ступени. Считаю это рекордным показателем. Находиться на 25-м месте в мировом масштабе по условиям, созданным для ведения бизнеса, - большое достижение".

По словам Президента Ильхама Алиева, в минувшем году валовой внутренний продукт, то есть экономический рост в Азербайджане составил 1,4 процента. Развитие ненефтяного сектора составляет 1,8 процента. Промышленное производство увеличилось на 1,5 процента, а промышленное производство в ненефтяном секторе - на 9,1 процента. "Это свидетельствует о том, что наша политика индустриализации дает прекрасные результаты", - подчеркнул Президент. Инфляция составляет всего 2,3 процента, а вот денежные доходы населения увеличились на 9,2 процента. Курс маната стабилен. Сельское хозяйство выросло на 4,6 процента. В экономику страны было вложено 17,2 миллиарда манатов инвестиций, из них больше 11 миллиардов пришлись на ненефтяной сектор. Валютные резервы Азербайджана увеличились на 3 миллиарда долларов и составляют сегодня 45 миллиардов долларов.

"Внешний долг сократился с 22,8 процента до 19 процентов, это тоже очень позитивный факт. То есть, в настоящее время внешний долг Азербайджана составляет 19 процентов валового внутреннего продукта. Поставлена задача в ближайшие годы еще больше сократить этот долг. В настоящее время подготовлена соответствующая программа по этому вопросу", - отметил Президент Ильхам Алиев, напомнив, что "если сравнить наш внешний долг с нашими валютными резервами, то можно увидеть, что валютные резервы в 4-5 раз превышают внешний долг". Глава государства напомнил: "В прошлом году было создано 118 тысяч постоянных рабочих мест. Это очень важный вопрос для сохранения безработицы на низком уровне. Есть хорошие показатели, связанные с экспортом. Экспорт увеличился на 36 процентов. Если взять общую цифру, то наш экспорт достиг 19 миллиардов долларов. Положительное сальдо во внешнеторговом балансе, то есть, преобладание экспорта над импортом, составляет 8,6 миллиарда долларов. Если посмотреть на страны, то такая картина в мировом масштабе наблюдается в редких случаях. В большинстве стран импорт преобладает над экспортом. В Азербайджане же мы видим обратную картину. Причем в связи с экспортом мы ввезли в страну больше денег, чем израсходовали - 8,6 миллиарда долларов. Если добавить к этому средства, поступающие от иностранных туристов, то эта цифра еще более возрастет. Должен также отметить, что в прошлом году нашу страну посетили 2 миллиона 850 тысяч иностранных граждан. Это означает 6-процентный рост. По проведенным расчетам, зарубежные гости израсходовали в нашей стране 2 миллиарда долларов".

После чего подвел итоги: "Как видите, проводимая нами политика по развитию туризма, в первую очередь, проявляется в финансовой сфере. Мы и популяризируем нашу страну, и зарабатываем. Таким образом, наши экономические показатели таковы, что любая страна мира может воспринимать их как большой героизм, для нас же это обычное дело. Потому что у нас продуманная экономическая политика". После чего добавил: "Вообще, наша политика полностью отражает интересы азербайджанского народа, соответствует им. Именно поэтому азербайджанский народ поддерживает нашу политику. Эта поддержка еще раз проявилась на прошлогодних президентских выборах. Азербайджанский народ еще раз оказал мне большое доверие. Как вам известно, результаты опросов мнения, проведенных накануне выборов, экзитполов, проведенных в день выборов, полностью совпали с официальными результатами. Это еще раз показывает, что воля азербайджанского народа полностью нашла отражение в результатах выборов. Это - высокая оценка проделанной работы. А проделанная работа налицо".

Добавим от себя: о победных для себя президентских выборах глава государства упомянул далеко не в первую очередь, приоритет был отдан вопросам внутренней и внешней политики, карабахскому урегулированию, военному строительству.

И, конечно же, упомянул в своей речи Президент и реализованные в Азербайджане по-настоящему масштабные проекты: "В прошлом году мы вывели на орбиту третий спутник, и Азербайджан еще более упрочил свои позиции как космическая держава. В минувшем году состоялось официальное открытие Южного газового коридора. Это, в подлинном смысле слова, историческое событие, так как оно еще много десятилетий будет приносить Азербайджану большую пользу, как политическую, так и экономическую и финансовую выгоду. В прошлом году был введен в строй и уже действует проект TANAP, являющийся составной частью Южного газового коридора. Таким образом, реализованы три из четырех проектов Южного газового коридора. Это наш большой успех, исторический успех. В минувшем году произошло очень важное событие для превращение нашей страны в транспортный центр. Начал функционировать Алятский международный морской торговый порт. Таким образом, Азербайджан уже зарекомендовал себя в мире как транзитная страна".

Но в Азербайджане не собираются останавливаться на достигнутом. Глава государства, выразив уверенность в том, что в 2019 году все поставленные задачи будут выполнены, отметил огромное значение реформ в налоговой и таможенной сферах. Как подчеркнул Президент, здесь обеспечены прозрачность, четкость, идет борьба с коррупцией и уже достигнуты прекрасные результаты.

Глава государства подчеркнул, что в наступившем году также будут реализованы инфраструктурные проекты, приняты меры по газификации, обеспечению питьевой водой, прокладке сельских и магистральных дорог, мелиорации, улучшению социальных условий вынужденных переселенцев, семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, а также военнослужащих. Будут строиться новые школы, медицинские учреждения, олимпийские спортивные комплексы, центры "ASAN xidmət", ковровые фабрики. Президент Ильхам Алиев отметил, что будут предприняты дополнительные шаги по развитию предпринимательства, открыты новые торговые дома за рубежом, коснулся значения создания в стране новых промышленных парков и кварталов, выразил уверенность в том, что реформы в сельском хозяйстве и в туристической сфере дадут результаты.

И уже в заключение Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" по случаю 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

Наверное, подробного анализа и комментария заслуживает каждый пункт программных заявлений Президента Ильхама Алиева. И нет сомнений, что эксперты, прежде всего, экономисты, еще будут подробно анализировать и приведенные главой государства цифры, и обозначенные им направления реформ. Но уже теперь, по горячим следам, ясно: Азербайджан в 2019 году продолжит свое успешное развитие под руководством Президента Ильхама Алиева, потому что у нашей страны для этого есть все. Есть человеческий и экономический потенциал. Есть международный авторитет. Есть продуманная программа реформ. И самое главное, есть Лидер с большой буквы, под руководством которого эта программа будет осуществляться, - Президент Ильхам Алиев.

Нурани, специально для Day.Az