В Ереване обрушилась детская филармония - ФОТО

12 января 2019 10:35

В центре Еревана вечером в пятницу обрушилась стена детской филармонии "Маленькие певцы Армении", передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Как сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении, сигнал об инциденте поступил с службу "911" в 21:48. Сообщается, что в здании детской филармонии произошло обрушение.

Здание детской филармонии расположено на пятачке, где осуществляется проект "Старый Ереван".

Руководство "Маленьких певцов Армении" периодически обращалось к властям города, указывая на историческую ценность здания и его плачевное состояние.

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