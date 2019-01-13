В армянском обществе опять растет ненависть - теперь к индусам

Начальник Миграционной службы Армении Армен Казарян дал в пятницу пресс-конференцию, на которой много времени уделил проблеме роста числа мигрантов из Индии, которые заполонили армянский рынок труда.

По его словам, за первые 9 месяцев 2018 года в Армению въехал 21061 гражданин Индии, из которых 18095 выехали из страны. Разница в цифре - 2966 человек. По словам Казаряна, согласно данным 2018 года, из упомянутых 2966 граждан 2000 получили вид на жительство, большая часть - с целью получения образования. Как подчеркнул Казарян, рост, бесспорно, очевидный. При этом он привел некоторые цифры: в 2016 году вид на жительство получили 1086, а в 2017-ом - 938 граждан Индии.

Казарян признал, что сложившаяся ситуация вызывает некоторую обеспокоенность, так как может повлиять на рынок труда. Однако он призвал приглушить ненависть к индусам, которая уже ярко проявляет себя в армянском сегменте соцсетей.

"Однако в связи с этим в соцсетях мы увидели проявление ненависти. А ненависть ни к чему хорошему не приводила", - напомнил армянский чиновник.

Очень своевременное замечание, потому что тема индийских мигрантов действительно постепенно становится темой номер один в армянском обществе. Страна, где каждый третий безработный, где уровень бедности по неофициальным данным достигает 70 процентов, нашла себе новых виновных в неустроенности армянского общества. Оказывается, это индусы и китайцы отбирают у армян рабочие места. А завтра, как пишут в соцсетях, и армянскую церковь потеснят, устраивая тут свои храмы. При нынешней непопулярности в Армении ААЦ, есть вероятность, что население может податься уже не в секты, а в буддисты.

Говоря о большом потоке граждан Индии в Армению и их занятости, эксперт Айк Баланян заявил в пятницу журналистам, что с годами сокращается количество внутренних инвестиций, и нет такого экономического роста, который потребовал бы дополнительной рабочей силы.

Армения, импортируя дешевую рабочую силу, вытесняет свое же население, в результате чего теряет капитал и ценность, бьет тревогу армянский эксперт.

Конечно же, проблемы Армении создают не индусы или китайцы, и от того, что в стране перекроют кислород трудовой миграции, у армян больше работы или выше зарплата не станет. Спасение армянской экономики и государственности в целом лежит только через установление мира с соседями и открытие границ. А это, в свою очередь, связано с прекращением оккупации и добровольным отказом от территориальных претензий к Азербайджану.

Ненависть же, пестуемая националистами, лишь усугубляет положение армянского общества, которое не понимает почему "революция" случилась, а ничего не изменилось. Вот только индусов стало больше...

Зульфугар Ибрагимов