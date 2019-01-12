Баку ведет тонкую игру на ереванском поле - Российский эксперт

Обозреватель "Регнума" Станислав Тарасов выступил со статьей, посвященной ситуации, сложившейся на данный момент в карабахском урегулировании.

Начинает Тарасов с того, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили главам внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Эльмару Мамедъярову провести в январе этого года очередную встречу. Напоминает, что 2018 году Мнацаканян и Мамедъяров встречались трижды, и подчеркивает, что именно благодаря усилиям Баку поддерживается динамика переговоров.

Как отмечается в статье, Президент Азербайджана Ильхам Алиев пошел на устные договоренности с и.о. премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Душанбе по снижению напряженности на линии фронте в зоне нагорно-карабахского конфликта, придерживался этой стилистики и в других форматах. Сделано это было тогда, когда исход парламентских выборов в Армении был не очевиден. Объективно это укрепило позиции Пашиняна, хотя порождало немало версий, ведь переговоры "на ногах" проходили вне формата МГ ОБСЕ. Вот и сейчас, когда армянский премьер занят борьбой с коррупцией, Алиев на заседании кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, выступил с призывом к мировому сообществу расследовать так называемую армянскую "коньячную дипломатию", которая использовалась предшественниками Пашиняна, пишет Тарасов.

При этом президент Азербайджана сослался на итоги парламентских выборов в Армении, где, по его словам, "группа людей, незаконно захватившая власть, не смогла набрать и пяти процентов голосов". Это тоже льет воду на мельницу Пашиняна, обозначая фактор существования в Армении "глубинного государства", что является принципиально новым приемом, используемым Баку в отношении Еревана. Баку не скрывает, что связывает определенные позитивные для себя ожидания в урегулирования карабахского конфликта, которые могут или должны реализовать в Ереване, с новыми армянскими "революционными" властями. Кое-что, кстати, практически реализуется.

Как пишет Тарасов, Баку ведет игру на ереванском поле с целью сузить возможности для маневрирования Пашиняну, отсечь его внутри Армении от потенциального сотрудничества с нежелательными "консервативными" политическими силами. Другая цель - нейтрализовать их возможный удар в случае, если Пашинян пойдет на нежелательные для "консерваторов" уступки в карабахском урегулировании. Но пока внешне никто не отказывается от Мадридских принципов, которые с определенными изменениями остаются являются базой урегулирования.

Что же касается Минской группы, то ее сопредседатели работают по своему сценарию и готовят ориентированный на результат встречу лидеров Азербайджана и Армении. Хотя, по оценке известного британского политолога Томаса де Ваала, МГ ОБСЕ становится день ото дня "очень слабым международным механизмом для урегулирования конфликта" и "ожидать больших изменений со стороны нового правительства Армении в отношении карабахского конфликта по крайней мере в ближайшее время не стоит".

Многое зависит от политической воли и принятия решений Алиева и Пашиняна. Тонкая игра между ними продолжается, резюмирует Станислав Тарасов.