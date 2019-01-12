Европейские парламентарии должны расследовать деятельность фигурантов «коньячной дипломатии» Армении

Как отметил Президент Азербайджана на состоявшемся накануне заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2018 года и предстоящим задачам, Армения открыто проводит "коньячную дипломатию". Таким образом, подкупаются коррумпированные политики в Европарламенте и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также в законодательных органах ряда западных стран, и эти лица, используя клевету и лживую информацию, в грязной форме осуществляют провокации в отношении Азербайджана.

Об этом в субботу сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Заведующий отделом подчеркнул, что комитеты по этике Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламента, а также парламентов ряда западных стран должны провести расследования, изобличающие незаконную и коррумпированную деятельность политиков и членов парламента.

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