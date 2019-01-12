Эльчин Ахмедов: Президент Ильхам Алиев разоблачил фактами преступный режим Армении и его сторонников

Успешно продолжая политический курс Общенационального лидера Гейдара Алиева, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, уделяя особое внимание урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в этом вопросе всегда отстаивал интересы народа и государственности республики. Президент Азербайджана в ходе всех зарубежных визитов, а также на проведенных в Баку многочисленных встречах, постоянно выдвигая на передний план агрессорскую политику Армении, подчеркивал, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией своих земель, в случае необходимости примет решение о начале военных операций. Наряду с этим, глава азербайджанского государства отмечал, что является сторонником мирного урегулирования конфликта, заявлял о необходимости укрепления усилий в этой области.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ сказал профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор политических наук, заместитель председателя Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" Эльчин Ахмедов, комментируя программную речь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что 2018 год был успешным для нашей страны. Независимо от происходивших в мире и нашем регионе процессов, Азербайджан успешно и динамично развивался. Подчеркнув, что прошлый год был успешным и в области внешней политики, число стран, которые желают сотрудничать с нами, растет, Президент Ильхам Алиев сказал, что за исключением Армении наши связи с соседними странами находятся на высоком уровне.

Подробно говоря о решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, глава государства, подчеркнув, что наша позиция в этом вопросе остается неизменной, сказал, что конфликт должен найти решение только в рамках территориальной целостности Азербайджана и резолюции Совета Безопасности ООН должны быть выполнены, вооруженные силы Армении безоговорочно должны быть выведены с оккупированных земель.

Отметив, что начался процесс продолжения переговоров, Президент Ильхам Алиев сказал, что на первоначальном этапе новое руководство Армении пыталось уклониться от них и даже звучали предложения о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республикой". Подчеркнув, что Азербайджан сразу же отверг такие попытки, глава государства сказал, что посредники, занимающиеся урегулированием конфликта, также никак не могли поддержать столь непонятный подход и высказали свое мнение, в итоге переговорный процесс был возобновлен. Президент Ильхам Алиев отметил, что уже состоялось несколько встреч министров иностранных дел и переговоры проводятся между Арменией и Азербайджаном, для переговорного процесса приемлем только этот формат.

Отметив, что в 2018 году в Армении произошли большие перемены, режим криминальной хунты, незаконно узурпировавшей власть на протяжении двадцати лет, пал, глава государства сказал, что и это естественно, это - логический, горький конец криминального режима. Президент Ильхам Алиев, доведя до внимания, что важную роль в данном вопросе играет и захватническая политика Армении, сказал, что поэтому именно из-за этой политики Азербайджан изолировал Армению от всех региональных проектов: "Армения переживает глубочайший демографический кризис, широкий размах получил процесс депопуляции, то есть, сокращения населения. Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики. Я никогда не скрывал этой политики и с различных трибун открыто заявлял, что мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Эта политика дала результаты, криминальный режим пал и в Армении возникла новая ситуация".

Подчеркнув, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной, кровожадной хунты, глава государства с сожалением довел до внимания, что международные организации дают положительные оценки президентским и парламентским выборам, проведенным в последние годы в Армении с крупномасштабной фальсификацией: "Ведь последние парламентские выборы показали, что группа людей, незаконно захватившая власть, не смогла набрать и 5 процентов голосов. Это признают все. Но почему деятельность криминального режима, приписывавшего себе в предыдущие годы более 50 процентов голосов, не стала объектом осуждения?! Почему Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации, разглагольствующие о демократии, справедливости, закрывали глаза на эту позорную картину?! Разве они не знали, что все выборы в Армении сфальсифицированы? Не знали, что армянский народ ненавидит криминальный режим? Прекрасно знали, но закрывали глаза. Почему? Из-за двойных стандартов. Для чего? Вполне вероятно, что здесь были другие вопросы, связанные с корыстными целями. Ни для кого не секрет, что Армения задействовала "коньячную дипломатию" на международной арене и подкупила многих политиков. В прежние годы фактор взятки находился на первом месте во внешней политике Армении".

Подчеркнув, что этот вопрос должен быть очень серьезно расследован соответствующими международными органами, Президент Ильхам Алиев сказал, что "политики", на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности. "Наше требование заключается именно в этом. Если этого не произойдет, значит ничего не меняется. Если этого не будет, значит нынешние нелепые заявления некоторых международных организаций о справедливости и правах человека так и останутся нелепыми заявлениями. Если международные организации, поддерживавшие режим Саргсяна, его деяния и закрывавшие на них глаза, хотят смыть свой грех, то должны признать, что в течение 20 лет находились в сговоре с преступниками, и, таким образом, в этих преступлениях есть и их рука, и их доля".

Глава государства еще раз довел до внимания, что если в течение 20 лет страной, которая всего 27 лет назад обрела независимость, руководили преступники, то составить представление об этой стране не так уж и сложно. Подчеркнув, что есть один путь вывода Армении из этого тяжелого кризиса, глава государства заявил, что для нормализации отношений с Азербайджаном есть одно условие - вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных земель.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в то же время в прошлом году мы уделяли большое внимание нашему военному потенциалу, и в этой сфере есть внушительные достижения. Боеспособность нашей армии растет, и нахчыванская операция наглядно подтвердила это. В результате успешной нахчыванской операции мы полностью контролируем 11 тысяч гектаров земли: "Это была очень успешная операция. В то же время занятые высоты носят стратегический характер. Они позволяют нам полностью контролировать дорогу, соединяющую Армению с Нагорным Карабахом. То есть, это событие - нахчыванская операция еще раз показывает, что азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией и любым путем восстановят свою территориальную целостность".

Позиция Азербайджана в урегулировании конфликта однозначна. Проблема должна найти решение лишь в рамках территориальной целостности Азербайджана и международно признанных границ нашей страны. Эта позиция опирается на нормы и принципы международного права, Устав ООН, Хельсинкский заключительный акт и многочисленные международные документы, принятые для урегулирования конфликта. В то же время документы, принятые всеми международными организациями по мирному урегулированию конфликта, подтверждают укрепление позиции Азербайджана и поддержку решения вопроса на основе принципов международного права. С этой точки зрения также значимы 4 резолюции Совета Безопасности ООН, решения ОБСЕ, Совета Европы и Организации исламского сотрудничества и они являются правовой основой для защиты справедливой позиции нашей страны на международном уровне.