Махмуд Мамедгулиев о переговорах по новому соглашению с ЕС

Между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) в ближайшее время пройдут очередные консультации по всеобъемлющему соглашению о стратегическом партнерстве.

Об этом сказал Trend заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, передает Day.Az.

Переговоры, по словам замминистра, охватят все основные направления - политическое и вопросы безопасности, торговые и инвестиционные вопросы и различные секторальные вопросы.

"Самой главной для нас задачей является разработка качественного и приемлемого для всех сторон соглашения. И когда будет достигнут консенсус по каждому из направлений и подготовлен отвечающий интересам как Азербайджана, так и Евросоюза документ, тогда он и будет готов к подписанию. На сегодняшний день есть прогресс по всем направлениям соглашения, но пока сложно сказать, когда оно будет подписано", - сказал замминистра, добавив, что переговоры успешно продолжаются.

В свою очередь, в местном представительстве ЕС сообщили Trend, что очередной раунд переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС планируется провести в конце января - начале февраля.

Ранее отмечалось, что соглашение может быть согласовано до марта этого года.

Переговоры по соглашению о стратегическом партнерстве были начаты в 2017 году.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.