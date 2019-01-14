ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 разa.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Айгедзор Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Кенгерли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Провокатор Лапшин снова пытается заработать на нападках на Азербайджан
В армянском обществе опять растет ненависть - теперь к индусам
"Историческая призма": XVIII век. Как Суворов прислуживал армянам
-
13 Янв. 09:56 11 335
-
13 Янв. 10:31 3 750
-
13 Янв. 14:30 3 418
-
13 Янв. 13:35 3 199
-
13 Янв. 13:29 3 088