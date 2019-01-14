Скандал в Минобороны Армении - Пашинян закрывает университет

В начале января вокруг Национального оборонно-исследовательского университета (НОИУ) Минобороны Армении разгорелся скандал.

Как сообщают армянские СМИ, бывший начальник НОИУ Гайк Котанджян распространил заявление, что НОИУ прекращает стратегические исследования, "исходящие из интересов национальной безопасности Армении, Карабаха и всего армянства", а молодые и перспективные исследователи уходят.

В свою очередь, нынешний руководитель этой странной организации непонятного назначения Геннадий Таварацян заявил, что сейчас университет не занимается проектами и исследованиями, не имеющими перспектив или туманными в плане применения, а также не влияющими на принятие решений в системе обороны, а иногда преследующими узкие групповые интересы. То есть, как надо понимать, созданный при Роберте Кочаряне "университет" больше не занимается всей той ерундой, на которую уходили бюджетные средства и которой власти пытались обманывать доверчивых граждан, убеждая, что армянская оборона поставлена на научные рельсы.

Комментируя ситуацию Спутнику-Армения, военный эксперт Давид Арутюнов отметил, что происходящее является частью более глобального процесса. По его мнению, при прежних властях была создана сеть научно-исследовательских центров, которые хоть и выполняли научную работу, но в их деятельности был также определенный политический элемент. При этом эксперт отметил, что ликвидировать все, не создав ничего нового, - ошибочно, хотя пока не ясно, что будет в будущем.

Как утверждается, на базе этих изысканий НОИУ "военно-политическому руководству Армении представляются соответствующие аналитические записки и предложения, что способствует принятию научно обоснованных стратегических решений, а также расширению политико-безопасностных знаний военно-политического руководства страны".

Похоже, непонятное учреждение работало из рук вон плохо, потому как со "стратегически обоснованными решениями" и "политико-безопасностными знаниями" у властей Армении и военного руководства этой страны очень туго, что уже было неоднократно доказано на поле боя. Подсмотренная в начале двухтысячных у американцев идея в условиях Армении совершенно бесполезна. Никакие научные центры, создающиеся в надежде догнать и перегнать оборонные возможности Азербайджана, не помогут Армении в случае войны. И вполне логично, что новые власти не хотят тратиться на бессмысленные цели.

Султан Керим