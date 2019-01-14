Второй судья по делу Кочаряна сбежал от процесса
Суд рассмотрит в понедельник ходатайство об освобождении экс-президента Армении Кочаряна, однако дело передано уже третьему судье, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Рассмотрение дела об изменении меры пресечения экс-президенту Армении Роберту Кочаряну было после самоотвода Нелли Багдасарян поручено судье Давиду Григоряну, однако он также взял самоотвод.
Заседание суда первой инстанции, назначенное на 14 января, будет вести третий судья - Артур Мкртчян.
Как сказал в интервью hetq.am адвокат Кочаряна - Айк Алумян, этот шквал самоотводов объясняется тем, что без нарушения закона невозможно содержать Роберта Кочаряна в заключении, и судьи это хорошо понимают.
"С другой стороны, они не могут освободить Кочаряна, потому что сами видите, что происходит. А теперь перешли к шантажу путем публичных акций, и я думаю, что власти это поощряют", - сказал он.
Напомним, в конце июля этого года Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя в республике в марте 2008 года. Однако Апелляционный суд в Ереване 13 августа отменил решение об аресте, освободив Кочаряна из-под стражи. Генпрокуратура обратилась в Кассационный суд с целью обжалования решения.
Дело было направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд, который 7 декабря оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно этому решению, вечером того же дня второй президент Армении был арестован.
Адвокаты заявили о намерении обжаловать этот вердикт в вышестоящих судебных инстанциях, а также работают над обращением в Евросуд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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