Названа дата встречи Мамедъярова и Мнацаканяна

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Cхофер - США) встретятся в Париже 16 января 2019 года. Об этом, как передает Day.Az, в понедельник сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече также будет участвовать личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

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В ходе встречи будет обсуждён переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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