Князь Гасанов возглавил первое заседание нового парламента Армении

Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, по регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет фракцию "Мой шаг".

В Национальном Собрании 7-го созыва представлены блок "Мой шаг" (88 депутатов), партии "Процветающая Армения" (26 депутатов) и "Просвещенная Армения" (18 депутатов).

Парламент состоит из 132 депутатов, при том, что в нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 105 депутатов.