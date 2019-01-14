Князь Гасанов возглавил первое заседание нового парламента Армении
14 января 2019 12:17 344
Первое заседание второй сессии Национального собрания седьмого созыва стартовало в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения, по регламенту первое заседание проводит самый старший по возрасту депутат Князь Хасанов, который представляет фракцию "Мой шаг".
В Национальном Собрании 7-го созыва представлены блок "Мой шаг" (88 депутатов), партии "Процветающая Армения" (26 депутатов) и "Просвещенная Армения" (18 депутатов).
Парламент состоит из 132 депутатов, при том, что в нацсобрании предыдущего созыва насчитывалось 105 депутатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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