Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан - одна из стран в мире, выделяющаяся успешным решением экономических, социальных и всех других вопросов

Сегодня Азербайджан - одна из стран в мире, выделяющаяся успешным решением экономических, социальных и всех других вопросов.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с коллективом объединенной городской больницы номер 17 министерства здравоохранения, построенной в поселке Гобустан Гарадагского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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