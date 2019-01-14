Президент Ильхам Алиев: Каждое поступающее от граждан Азербайджана предложение рассматривается, и эти предложения обеспечиваются в пределах возможности

14 января 2019 15:58

Каждое поступающее от граждан Азербайджана предложение рассматривается, и эти предложения обеспечиваются в пределах возможности.

Об этом, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник на встрече с коллективом объединенной городской больницы номер 17 министерства здравоохранения, построенной в поселке Гобустан Гарадагского района Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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