Маньяк нашел защиту в новом правительстве Армении

Перед зданием правительства Армении прошла акция протеста против освобождения маньяка-убийцы Мгера Енокяна. Енокян признан виновным в жестоком убийстве студента Ереванского Государственного Медицинского университета Иосифа Агаджанова в 1996 г. Напомним, что Енокян с подельником расчленил тело Агаджанова и собирался получить за труп выкуп с его родителей.

Как заявил NEWS.am публицист Нарек Малян, Мгер Енокян крайне опасен для общества, передает Day.Az.

Нарек Малян отметил, что с делом, как и самим Енокяном, сталкивается не впервые, причем несколько лет назад Енокян с женой ухитрились подать в суд на Маляна. "Енокян вместе с женой на зарубежные средства растиражировали ложь, внушили обществу свою версию. Очень знаменательно, что именно врачи начали процесс оздоровления общества", - отметил Малян. Он сообщил, что Енокян свободно пользуется Фейсбук, а его жена Заруи Межлумян (они официально поженились в 2013 г.) является руководителем пресс-службы главы Государственной контрольной службы Давида Санасаряна, полностью находится под влиянием преступника. "Очень опасная ситуация, при которой у убийцы собственный защитник в правительстве", - отметил Малян, добавив, что факты указывают на то, что Енокян пользуется непосредственной симпатией Санасаряна.

За минувшие годы, продолжил Малян, Енокян неоднократно пытался связываться с журналистами, в частности, выходил на радиостанцию "Свобода", пытался манипулировать журналистами, как наживку использовал разные сенсационные версии. "Жена скорее жертва, она платит большую цену за героизацию преступника. Но это ее выбор", - отметил Нарек Малян. По его словам, сегодня стало известно, что она обратилась в полицию с заявлением, что Малян якобы доводит мужа до самоубийства.

"Здоровое общество должно быть на стороне жертвы, а не убийцы", - напомнил Малян, пообещав сегодня опубликовать на своей странице в Фейсбук новый ролик. "Енокян не сожалеет о происшедшем. За прошлые годы он пошел еще дальше и получает удовольствие от преступления", - подчеркнул Нарек Малян.