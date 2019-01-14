Объявление 2019 года "Годом Насими" внесет большой вклад в пропаганду наследия Азербайджана

Распоряжение Президента Ильхама Алиева, объявившего 2019 год в Азербайджане - "Годом Насими" в связи с 650-летним юбилеем видного азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, является проявлением уважения к творчеству великого поэта и высокой оценкой его наследия. В то же время это распоряжение является очень большим вкладом в пропаганду культуры, богатого историко-культурного наследия Азербайджана.

Об этом сказала Trend научный секретарь Института языкознания Национальной академии наук имени Насими, доктор философии по филологии, доцент Айнель Мешедиева, передает Day.Az.

Научный секретарь отметила, что изучение и пропаганда наследия Имадеддина Насими, важный шаг по увековечиванию его памяти был предпринят именно Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. По инициативе Общенационального лидера празднование 600-летнего юбилея было внесено в список мероприятий ЮНЕСКО.

"Естественно, что это не единичный случай. Юбилеи видного государственного деятеля Н.Нариманова, гениальных классиков У.Гаджибейли, М.Магомаева, С.Вургуна, Дж.Джаббарлы, М.С.Ордубади, Ашуга Алескера были проведены по инициативе и под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева, созданы дома-музеи некоторых из них. В настоящее время в этих домах-музеях широко исследуется и пропагандируется богатое наследие и творчество этих гениальных представителей азербайджанского народа. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 11 января 2019 года распоряжение является успешным продолжением ценной работы, проделанной великим лидером в этом направлении", - отметила Мешедиева.

По словам научного секретаря, художественное творчество Имадеддина Насими играет исключительную роль в изучении истории развития азербайджанского языка, в совершенствовании азербайджанской поэзии и в целом, тюркской литературы. Поэт-мыслитель оказал большое влияние на творчество Шаха Исмаила Хатаи, Физули, Вагифа и других азербайджанских поэтов.

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