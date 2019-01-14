Президент Ильхам Алиев всегда проявляет заботу о вынужденных переселенцах в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в качестве одного из приоритетных направлений социальной политики определил решение социальных проблем вынужденных переселенцев.

Об этом в понедельник сказал Trend директор департамента международных связей, информации и пресс-службы Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ибрагим Мирзоев, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, передает Day.Az.

Мирзоев сказал, что Президент Ильхам Алиев уделяет внимание и проявляет заботу о вынужденных переселенцах в Азербайджане, улучшение условий их жизни всегда было в центре внимания главы государства.

Директор департамента отметил, что согласно поручению главы государства проводятся важные мероприятия по обеспечению занятости вынужденных переселенцев, улучшению их благосостояния, а также жилищно-бытовых условий.

"До сегодняшнего дня для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев был построен 101 поселок, что составляет жилую площадь в 3,5 миллиона квадратных метров. В прошлом году 5800 семей вынужденных переселенцев - примерно 30 тысяч человек были обеспечены домами и квартирами", - отметил Мирзоев.

Он напомнил, что в мае прошлого года с участием Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось открытие трех жилых комплексов.

"Одним из них является жилой комплекс "Гобу Парк", построенный для вынужденных переселенцев в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Данный комплекс построен по инициативе Фонда Гейдара Алиева, без затраты государственных средств. В декабре на территории Абшеронского района состоялось открытие комплекса на 1000 семей вынужденных переселенцев, в центре Сумгайыта - комплекса на 1005 семей вынужденных переселенцев", - добавил директор департамента.

Мирзоев также отметил, что согласно поручению Президента Ильхама Алиева данный процесс продолжится и в 2019 году.

"В настоящее время строятся новые поселки для вынужденных переселенцев в Пираллахинском районе, в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района и жилом массиве Гарадагского района Баку, в Ширване и Бейлагане. В результате этих мероприятий, конечно, будет обеспечено решение бытовых проблем вынужденных переселенцев", - добавил Мирзоев.