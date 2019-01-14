Азербайджан и Турция будут производить военные средства связи

Азербайджан и Турция договорились о совместном производстве различных средств связи, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство оборонной промышленности, передает Day.Az.

Договоренность достигнута в ходе посещения делегацией министерства оборонной промышленности Азербайджана одной из ведущих турецких компаний в области оборонной промышленности Aselsan. Была организована встреча делегации с руководителями компании.

В ходе встречи была отмечена значимость проектов, реализованных предприятиями министерства и компанией Aselsan.

В заключении был подписан договор между Производственным объединением Cihaz министерства оборонной промышленности Азербайджана и компанией Aselsan о совместном производстве средств связи.