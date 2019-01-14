Некоторые международные организации "забывают" о правах человека, когда речь заходит об Армении

Международные организации, 20 лет безучастно относящиеся к захватнической политике криминального режима Армении, все еще не хотят отказываться от двойных стандартов, сказал в понедельник Trend член политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан, положительно влияющий на динамику развития не только региона, но и мира, признан на международной арене как автор глобальных экономических проектов. Естественно, что захватническая Армения изолирована от этих проектов, в стране сохраняется политическая напряженность, экономика на грани краха, население продолжает уезжать из страны. Причина одна - захватническая политика, необоснованные территориальные претензии к Азербайджану и другим странам, террористический политический режим. Президент Ильхам Алиев, выступая на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, особо коснулся этого вопроса, рассказал о режиме криминальной хунты, 20 лет незаконно находящемся у власти.

Эксперт отметил, что международные организации не дают происходящему объективную оценку.

"В своем выступлении глава государства справедливо подчеркнул, что некоторые международные организации готовят положительные отчеты о сфальсифицированных президентских и парламентских выборах в Армении. Последние парламентские выборы показали, что криминальный режим не смог собрать и пяти процентов голосов. Глава государства поставил перед этим фактом некоторые международные организации. Считаю, что слова главы государства о том, что Армения подкупила многих политиков "коньячной дипломатией", должны быть уроком для некоторых международных организаций", - сказал Рагимзаде.

Главный редактор добавил, что эти организации, говорящие о демократии и правах человека, не должны закрывать глаза на то, что происходит в Армении.

"Если речь идет о демократии, то этот фактор должен касаться и Армении. Почему некоторые международные организации, оказывающие давление на другие страны под предлогом "прав человека", молчат, когда речь заходит об Армении? До каких пор будет продолжаться это молчание? Если беззакония, происходящие в Армении 20 лет, не получат справедливой оценки, то заявления некоторых международных организаций о демократии и правах человека так и останутся пустым и бессмысленным набором слов", - сказал Рагимзаде.