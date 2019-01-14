Президент Ильхам Алиев ликвидировал ЦСИ и ряд других госструктур - СПИСОК

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию государственного управления в стране.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, деятельность Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована на основе принципа самофинансирования.

Согласно указу, ликвидируются Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии, Фонд знаний при Президенте Азербайджана и Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджана. Также ликвидируются с целью реорганизации их деятельности на общественных началах Секретариат межведомственной комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана, Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана, Секретариат Тарифного совета Азербайджана.

Кабинету министров поручено в течение пяти месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать Президента об исполнении; совместно с Госкомитетом по вопросам имущества принять меры в соответствии с указом Президента Азербайджана от 6 июня 2007 года "О сохранении государственного имущества и совершенствовании его эффективного использования" в отношении госимущества, находящегося на балансе госорганов и структур, предусмотренных в части два указа, и в течение трех месяцев проинформировать главу государства; в течение трех месяцев в соответствии с указом подготовить предложения и проекты нормативно-правовых актов и представить главе государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Комиссиям, предусмотренным в указе, и Тарифному совету поручено сформировать соответствующие рабочие группы и секретариаты в составе представителей государственных органов (структур), которые представляют эти комиссии и Тарифный совет, утвердить их положение и в течение одного месяца проинформировать об этом Президента.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.