В Азербайджане создается Агентство аграрных услуг

14 января 2019 19:52

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию управления в аграрной сфере.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, при министерстве сельского хозяйства на базе Государственной фитосанитарной службы, Государственной ветеринарной службы, Государственной службы по регистрации сортов растений и семян и Главной государственной службы по техническому надзору создается Агентство аграрных услуг.

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