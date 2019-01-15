Азербайджан и Иран заинтересованы в инвестировании совместных проектов - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанские и иранские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве в совместных проектах, сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде, передает Day.Az.

По словам посла, иранские предприниматели готовы выйти на российский рынок и в другие постсоветские страны посредством Азербайджана, так как между странами СНГ нет таможенных пошлин [в рамках соглашений о зоне свободной торговли] или же они незначительны.

"Принимая во внимание значительные объемы производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, Иран заинтересован в сотрудничестве с азербайджанскими предпринимателями, работающими в России", - сказал Джахангирзаде.

Иран и Азербайджан могут увеличить товарооборот

Посол также отметил, что товарооборот между Ираном и Азербайджаном в будущем может вырасти.

Далее посол Ирана подчеркнул, что в 2018 году в Азербайджане с визитом побывали президент и другие официальные лица Исламской Республики, что является показателем того, что связи между странами находятся на высоком уровне и в дальнейшем могут развиваться еще больше.

"Мы должны работать над тем, чтобы отношения между странами в 2019 году еще больше развивались. У нас есть совместные инвестиционные проекты и есть прогресс в достижении поставленных целей", - сказал Джахангирзаде.

Посол отметил, что с точки зрения политических отношений 2018 был очень успешным годом.

Проект "Север-Юг"

Комментируя вопрос строительства магистральной железной дороги в рамках проекта "Север-Юг", посол Ирана в Азербайджане отметил, что работы в этом направлении продвигаются в позитивном русле.

Посол напомнил, что в декабре прошлого года состоялась встреча министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Ислами, в ходе которой были проведены конструктивные обсуждения.

"Терминал иранской Астары в настоящее время действует. Однако для полного функционирования этого терминала потребуется 1,5-2 года", - сказал посол.

Иран планирует полностью отказаться от импорта бензина

"Иран экспортирует газ, и такие поставки продолжаются. В настоящее время основная программа Ирана по газу связана с газовым месторождением "Южный Парс" в Эселуйе", - сказал посол.

В связи с этим, как отметил Джахангирзаде, министр нефти Ирана Бижан Зангане проводит как минимум две встречи в неделю.

"И благодаря новому проекту в нефтеперерабатывающем заводе "Звезда Персидского залива", Иран полностью устранит импорт бензина", - отметил он.

Азербайджан и Иран расширяют культурное сотрудничество

Далее, говоря о культурных отношениях между странами, посол сказал, что в июне 2018 года министр культуры и исламской ориентации Ирана Сейед Аббас Салехи посетил Азербайджан.

Он напомнил, что Дни иранской культуры прошли как в Баку, так и в Гяндже.

"Маджид Маджиди, один из ведущих кинорежиссеров Ирана, прибыл в Азербайджан и встретился со специалистами киноиндустрии. Алирза Табеш, исполнительный директор Фонда кино Фараби, посетил Азербайджан, провел встречи и подписал контракты", - отметил он.

Собеседник агентства сказал, что в Азербайджане также побывали лица, работающие в сфере театра, ковроткачества, музыки, живописи и каллиграфии.

"Иран и Азербайджан планируют организовать совместное кинопроизводство. В то же время будут сняты совместные фильмы с участием известных актеров из Ирана, Азербайджана и Турции. Азербайджанская сторона дала свое согласие по этому вопросу, и ведутся соответствующие работы", - отметил посол.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-ноябре 2018 года составил 395,1 миллиона долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 24,5 миллиона долларов. По сравнению с показателем аналогичного периода позапрошлого года товарооборот между странами вырос на 42,1 процента, а экспорт азербайджанской продукции увеличился в 1,6 раза.