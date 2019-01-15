Провокаторы-"доброжелатели" не оставляют в покое Мехмана Гусейнова

Ситуацию вокруг "голодовки" отбывающего срок заключения видеоблогера Мехмана Гусейнова некоторые деструктивные силы пытаются использовать для очернения доброго имени Азербайджана за рубежом. Эта очевидная политическая диверсия, на первый взгляд, направленная якобы против властей Азербайджана, в конечном итоге призвана нанести удар по национальным интересам республики и ее народа.

По иронии судьбы, козни зарубежных недругов против нашей страны старательно пытаются реализовать как радикальная оппозиция, сгруппировавшаяся в так называемом "Нацсовете", огульно претендующая на высокое право представлять "интересы целой нации", так и "политэмигранты". Все они в откровенно популистской манере говорят пылко и много, а по сути - ни о чем. Причина такого доморощенного пустословия очевидна - им нечего предложить и предъявить народу, кроме явной лжи и банальностей.

К примеру, брат Мехмана Гусейнова Эмин Гусейнов обвинил власти Азербайджана в "дезинформации" и "тактических уловках". Эмин Гусейнов говорит о подорванном здоровье своего брата, утверждает, что тот по-прежнему отказывается от какой-либо пищи. Кроме того, он заявляет, что на Мехмана якобы оказывается сильное давление в тюрьме, а информация о состоянии его здоровья специально искажается.

При этом Эмин Гусейнов утверждает, что получил информацию из нескольких неофициальных источников, разумеется, не называя их, так как и источники, и якобы полученная оттуда информация, скорее всего, фейковые.

Уже завтра с Мехманом встретятся его адвокаты. То есть, он не изолирован, его не прячут, никаких препятствий для встреч с защитниками не создают. Тогда в чем же дело? Почему сам Мехман Гусейнов заявляет, что не голодает, а его брат утверждает обратное?

Все просто. Эмин Гусейнов, который сейчас живет во Франции и оттуда же ведет антиазербайджанскую деятельность, никто иной как "соровский выкормыш".

Многие годы он пользовался благосклонностью западных посольств, был одним из "агентов западного влияния". Позже Эмин Гусейнов был обвинен в уклонении от налогов, после чего несколько месяцев скрывался от полиции в посольстве Швейцарии. Власти дали ему возможность покинуть страну после того, как Швейцария погасила его долги перед азербайджанским государством.

Сегодня он проживает и "работает" во Франции и, похоже, очень высокого мнения о своей значимости и роли. Как человека циничного и наглого, Эмина Гусейнова совершенно не смущает то, что он содержится в "политическом убежище" в качестве пугала, которое выставляют, когда хотят попугать Баку. Мечты оказаться в когорте серьезных политиков или хотя бы экспертов не осуществились за много лет и не осуществятся, потому что предателей не любят нигде, не любят их даже те, кто их сами порождают и вскармливают.

Не любят, но используют по полной, выпуская на люди в нужный момент. Вот как сейчас.

Мнения Эмина Гусейнова даже по поводу ситуации вокруг "голодовки" своего брата никому в Азербайджане неинтересны. Что взять с человека, который уверен, что вся государственная машина страны работает день и ночь для изобретения методов борьбы с ним и его братом, придумывая сложные и хитроумные ходы. В реальности же никаких хитроумных ходов, конечно, нет, просто есть сила закона, против которого никакое иностранное покровительство не устоит.

Сабухи Иманов