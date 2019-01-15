Азербайджан примет участие в заседании НАТО в Брюсселе

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель для участия в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в формате "Решительная поддержка".

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Встреча состоится 15-16 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.

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