Азербайджан примет участие в заседании НАТО в Брюсселе
15 января 2019 11:57 99
Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана генерал-полковник Наджмеддин Садыков отправился в Брюссель для участия в заседании Военного комитета Североатлантического альянса в формате "Решительная поддержка".
Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
Встреча состоится 15-16 января в штаб-квартире НАТО на уровне начальников генеральных штабов.
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