Пашинян передумал жить в Facebook

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возмущен информацией, распространяемой в СМИ о работе действующей власти. Об этом он сказал, выйдя в прямой-эфир со своей официальной Facebook-страницы, сообщают армянские СМИ.

Он убежден, что в Армении сложилась беспрецедентная ситуация: 90% медиа-поля сосредоточено в руках бывших властей Армении или оппозиции. Власти, по его словам, не владеют медийным ресурсом.

Однако хотелось бы с армянским премьером не согласиться. Во-первых, газета "Айкакан жаманак" и соответственно ресурс 1in.am принадлежат его семье и работают исключительно на него. Во-вторых, все те средства массовой информации, которые сегодня культурно и мягко критикуют его, беспощадно критиковали прежние власти, поэтому нельзя сказать, что критика в адрес Пашиняна и его команды направляется "бывшими". Он должен, наоборот, поблагодарить СМИ за терпение. Они очень долго молчали и терпеливо, хоть и с ужасом, наблюдали, как рушатся надежды народа на "бархатную революцию". И из страха быть размазанными по стенке или уложенными на асфальт, и из нежелания подмывать имидж народного премьера, скинувшего ненавистного всем Сержа.

И вообще, почему Никол так нервно реагирует на критику? Он ведь сам провозглашал на площадях вседозволенность и правдорубство. СМИ просто продолжают то, чем занимались всегда для привлечения аудитории и что оппозиционеру Пашиняну так нравилось прежде.

Теперь он не знает, как отвести внимание граждан от СМИ и привлечь к себе как единственному источнику информации. Для этого премьер Армении придумал какую-то запутанную модель под названием "Беседа с гражданином". Согласно этой модели он будет выходить в прямой эфир по пути на работу, а не торчать в соцсети весь день. Что э так? Оказывается, дел много, и главное, как цитируют армянские СМИ, "вечером речь не всегда бывает четкой, что дает повод для разных толкований"...

Пожалуй, последний аргумент и есть главная причина, почему Пашинян решил наконец отказаться от жизни в Facebook.

Зульфугар Ибрагимов