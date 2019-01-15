Начальник Генштаба ВС Ирана едет в Баку

Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багири 16 января прибудет в Баку в сопровождении представительной делегации. Об этом сообщили во вторник эксклюзивно Trend в посольстве Ирана в Азербайджане, передает Day.Az.

Визит состоится по приглашению министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова.

Багири проведет встречи в правительстве Азербайджана.

Во время двухдневного визита начальника генштаба ВС Ирана будут обсуждены вопросы совместного приграничного сотрудничества, борьба с терроризмом, события в регионе.

В ходе визита планируется подписание документа о сотрудничестве в военной и оборонной сферах между двумя странами.

Отметим, что это первый визит начальника Генштаба ВС Ирана в Азербайджан.

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