Протестующие в Ереване торговцы снова сравнили Пашиняна с Саргсяном

Более двадцати уличных торговцев собрались на акцию протеста перед зданием мэрии Еревана и требуют незамедлительной встречи с градоначальником Айком Марутяном. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Армения с места событий, передает Day.Az.

Во время заседания в мэрии 8 января Айк Марутян заявил, что уличная торговля должна быть пресечена, а городские власти нашли компромиссный вариант, выделив этим людям специально отведенные места. Также торговцам временно должны были предоставить точки на безвозмездной основе на городских рынках.

Однако сегодня уличные торговцы собрались у мэрии и вступили в перепалку с представителями Совета старейшин. Они требуют разрешить продолжать деятельность на улицах и хотят встретиться с мэром.

Член Совета старейшин Артур Испирян призвал торговцев перенести свою деятельность на рынки и работать в достойных и санитарных условиях.

Ранее директор рынка N2, более известного в народе как "Гуми шука", Вазген Наапетян отметил, что на рынке есть около 250 свободных прилавков, и он готов предоставить их уличным торговцам. Первый месяц они смогут пользоваться территорией бесплатно, однако со второго должны будут платить от 200 до 500 драмов в день (от 0,40 до 1 доллара). С аналогичными предложениями выступили и другие владельцы ярмарок и рынков.

"Так было во время РПА, так осталось и при Пашиняне. Вместо того, чтобы реформировать сферы, он лишь ухудшает ситуацию. Я на себе почувствовал экономический спад и чувствую себя обманутым", - заявил Хачатрян.

На это Испирян отметил, что мужчина выполняет чей-то заказ и оказался перед мэрией не случайно. Испирян пообещал лично пойти на рынок "Малатия", чтобы ознакомиться с ситуацией, так как торговцы отметили, что на рынках им приходится платить не установленную цену - 200-500 драмов, а гораздо больше. Более того, уличные продавцы отметили, то на рынках нет никаких санитарных условий и все разговоры об этом - блеф.

Торговцы пообещали приходить к зданию мэрии столько, сколько потребуется для решения вопроса.

Уличная торговля официально запрещена в армянской столице с 2011 года. До "бархатной революции" велась последовательная борьба с торговлей под открытым небом. После смены власти улицы города вновь заполонили незаконные торговцы, буквально превратив тротуары в самодельные ярмарки.