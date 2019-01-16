Реформы Президента Ильхама Алиева преобразят Азербайджан

Как показывает мировая практика, успешность того или иного государства зависит не от величины госаппарата, а от его эффективности, способности результативно руководить страной за счет компетентности, энергичности и добросовестности людей, занятых в нем.

Амбициозный проект коренных преобразований в госструктурах, реализуемый по инициативе Президента Ильхама Алиева, обещает вывести Азербайджан на более высокий, качественно новый уровень, как с точки зрения экономического благосостояния страны, так и в области международных отношений. Раздутые штаты госучреждений, дублирующие друг друга организации и департаменты - этому, по словам главы государства, необходимо положить конец.

Выступая на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам, Президент сказал: "Теперь ожидаются структурные реформы. Потому, что нынешняя структура управления устарела. Нужна новая структура - более гибкая, более компактная и целесообразная".

14 января Президент Ильхам Алиев подписал ряд важных документов относительно структурных реформ.

Глава государства распорядился о ликвидации ГААВИЭ, Фонда знаний и Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана. Также, деятельность Фонда развития науки при Президенте Азербайджана и Бакинского международного центра мультикультурализма будет реорганизована по принципу самофинансирования. Решением Президента ликвидируются: Секретариат межуправленческой комиссии по охране государственной тайны при Президенте Азербайджана, постоянная рабочая группа Госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией, рабочая группа Госкомиссии, связанной с пленными, взятыми в заложники и без вести пропавшими гражданами, и Секретариат Тарифного Совета.

Нет сомнения, что в результате динамичного развития Азербайджана, основательных позитивных инноваций в экономике и социальной сфере, всестороннего обновления в жизни общества формирование новой, более совершенной системы управления, обеспечивающей повышение эффективности и гибкой деятельности государства, стало жизненно необходимым. Комплексные структурные реформы проведенные под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, наряду с имиджем реформатора мирового уровня, обеспечило нашей стране устойчивое и сбалансированное экономическое развитие. Целью структурных реформ является повышение гибкости и эффективности управления, его адекватная адаптация к новым вызовам в обществе и фундаментальным изменениям в экономике.

С помощью структурных реформ государственное управление должно соответствовать новому этапу экономического развития по принципу устойчивого равновесия, двусторонней связи и взаимодополняемости. Структурные реформы, проводимые Президентом, направлены на достижение главной задачи экономики - повышения эффективности. Только эффективный аппарат государственного управления, в соответствии с указаниями Президента, сможет обеспечить максимальную отдачу за счет использования ограниченных ресурсов. Ожидается, что в результате реформ в стране станет благоприятнее бизнес-атмосфера, будут улучшены условия для справедливой конкуренции. Это объясняется тем, что компактный госаппарат за счет минимизации вмешательства в деятельность частного сектора, создаст более благоприятные условия для рыночного регулирования. Такое оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования обеспечивает экономическое развитие, в котором частный сектор исполняет роль локомотива.

Так, за счет преобразований, ААО "Azərsilah" и Агентство Аграрных Услуг в рамках политики диверсификации обеспечивают рост конкурентоспособности экономики, расширение ненефтяного экспорта и импортозамещения, укрепление продовольственной безопасности, а также повышение показателей количества и качества снабжения армии за счет внутреннего производства.

Кроме того, оптимизация госаппарата означает экономию бюджетных средств ввиду ликвидации параллельных структур, реструктуризации существующих и демонстрирует положительный пример эффективного менеджмента, как для общества, так и для предпринимателей. Также в результате структурных реформ повысится качество и оперативность госуслуг наряду с их прозрачностью, оперативностью и экономичностью.

"Единое окно" и дигитализация - среди основных "драйверов" преобразований в нашей стране. Оптимизация госаппарата, безусловно, затрагивает сферу обеспечения населения рабочими местами. В соответствующие организации и в том числе Государственный экзаменационный центр Азербайджанской Республики уже поступили распоряжения Президента по этому вопросу. Это, несомненно, говорит о том, что опции трудовой занятости сотрудников упраздненных организаций обеспечиваются по максимуму.

Структурные преобразования в соответствии с принципами "правильного управления" и "открытого правительства" создают все условия для государственного управления по мировым стандартам. В докладе "Глобальная конкурентоспособность 2919" Давосского экономического форума Азербайджан по субиндикатору "Бремя государственного регулирования" занял 12-е место, поднявшись на три ступени по сравнению с предыдущим годом и оставил позади такие страны, как Австрия, Бельгия и Дания.

Этот факт сам по себе говорит о том, что стараниями Президента Ильхама Алиева в стране был создан эффективный аппарат госуправления. В целом же, структурные преобразования, безусловно, усиливают производительность и эффективность экономики страны, влекут за собой дальнейшее оздоровление предпринимательской атмосферы, рост инвестиционной привлекательности и, соответственно, увеличение числа рабочих мест.

Сабухи Иманов