Ариф Алышанов лишился должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
15 января 2019 16:34 1 514
15 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Низам оглу Алышанова от должности председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".
Об этом сообщает Day.Az.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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