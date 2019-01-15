Ариф Алышанов лишился должности - Распоряжение Президента Ильхама Алиева

15 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арифа Низам оглу Алышанова от должности председателя ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Об этом сообщает Day.Az.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.